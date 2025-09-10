La enhorabuena de Rosa al aspirante que casi la deja eliminada: “Es la mejor Silla que he hecho”

Roberto Leal ha repetido tres veces el nombre de Rosa al darle la bienvenida a su programa 205 en Pasapalabra y ha sido porque ha dejado al plató al borde del infarto en la Silla Azul. La concursante gallega ha estado a punto de quedar eliminada y en la peor situación: cometiendo el primer fallo de la prueba, incluso antes que el aspirante.

Por eso, había mucha expectación por conocer su reacción y saber cómo había vivido un momento tan complicado. Roberto Leal ha adivinado que Rosa quería mandar un mensaje al aspirante, a Jon Ander, que ha sido el otro gran protagonista de una Silla Azul tan tensa como inolvidable. La concursante ha destacado lo bien que ha jugado: “No sólo las palabras que ha sacado, sino la seguridad, la templanza y el aplomo”.

Rosa ha dado la enhorabuena al aspirante y, de paso, ha puesto en valor cómo ha sido capaz de salvar esa bola de partido. “Creo que es la mejor Silla que he hecho, por todo, en el conjunto entero”, ha asegurado. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!