Mejores momentos | 10 de septiembre

El peor momento de Rosa en Pasapalabra: ¡con un pie fuera en la Silla Azul!

Las alarmas se han disparado cuando la concursante ha cometido el primer fallo de la prueba, quedándose en desventaja respecto al aspirante y a un paso de la eliminación.

El peor momento de Rosa en Pasapalabra: ¡con un pie fuera en la Silla Azul!

Alberto Mendo
Publicado:

Después de 204 programas, Rosa ha vivido probablemente su peor momento en Pasapalabra. Se ha visto en la situación más peligrosa posible en la Silla Azul: fallando antes que el aspirante. Hace apenas unos días que la concursante se llevó otro susto importante, pero esta experiencia ha sido aún más tensa e incierta.

Situación límite para Rosa en Pasapalabra: un fallo más en la Silla Azul la deja eliminada

Hay que conceder gran parte del mérito al aspirante. Jon Ander ha demostrado una seguridad y unos conocimientos dignos de hacerse con un hueco en la mesa de Pasapalabra. Por eso, el duelo se ha ido alargando con respuestas complicadísimas mientras crecía la emoción, que se ha disparado cuando Rosa ha fallado.

La concursante gallega se quedaba sin margen de error, incertidumbre agravada con que el aspirante aún podía concederse un fallo. Cada respuesta ha sido de auténtico infarto. ¡Revive en el vídeo esta histórica Silla Azul!

