Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Elisa Mouliaá se replantea continuar en el proceso contra Íñigo Errejón: "Mañana decidiré si sigo adelante con la denuncia o no"

Tras anunciar que retiraría su denuncia contra Íñigo Errejón, la Fiscalía ha determinado que hubo consentimiento en los hechos relatados por Elisa Mouliaá. Una decisión ante la que la actriz ha estallado.

Elisa Mouliaá

Publicidad

Elisa Mouliaá sorprendía la semana pasada en redes sociales con un comunicado en el que anunciaba que retiraría su acusación particular contra Íñigo Errejón. En su comunicado, Mouliaá insistía en que las acusaciones y su versión de los hechos eran ciertas, pero que no se sentía con fuerzas para continuar luchando sola por algo por lo que las demás víctimas anónimas no daban la cara. "Nadie debería cargar sola con algo así", advertía Mouliaá.

Ahora, el proceso judicial da un paso adelante, dando la razón a Íñigo Errejón. En un escrito de conclusiones de cara al juicio por abusos sexuales continuados, la Fiscalía ha determinado que los hechos relatados "no son constitutivos de delito". Por eso, pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento.

Elisa Mouliaá

La decisión de la Fiscalía ha hecho estallar a Elisa Mouliaá, que continúa defendiendo su versión de los hechos. "Me sorprende que un primer escrito la Fiscalía le acusaba y ahora, le defiende", afirma. Tal ha sido su enfado, que podría replantearse su decisión de retirar la denuncia: "Mañana decidiré si retiro o no la denuncia".

La actriz se ha mostrado muy sorprendida ante la decisión de la Fiscalía, ya que dice haber presentado pruebas y mensajes suficientes como para probar que Errejón se propasó con ella. "El último escrito es vergonzoso, no es que no le acusen, sino que directamente le absuelven", señala, "estoy muy decepcionada con la Fiscalía".

Mouliaá no se retracta y asegura que no hubo consentimiento en los hechos relatados. Por eso, mañana, cuando Íñigo Errejón sea citado a declarar, Mouliaá decidirá si continúa con su acusación o la retira, como anunciaba la semana pasada.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá se replantea continuar en el proceso contra Íñigo Errejón: "Mañana decidiré si sigo adelante con la denuncia o no"

Maquinista

Gabriel García, maquinista, tras quedar desconvocada la huelga: "No queremos que nadie tenga que jugarse la vida en las vías"

vecino talavera

La rabia de un vecino de Talavera de la Reina ante las inundaciones: "Las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan solución"

Saqueos
Temporal

Miguel Ángel lleva seis días durmiendo en su coche por miedo a los saqueos durante el temporal: "Está habiendo muchos robos"

Txeroki
Terrorista Liberado

Juan Soto Ivarse, sobre la salida de prisión de Txeroki, exlíder de ETA: "Se intentó cargar a una trabajadora de Antena 3"

Elisa Mouliaá.
Caso Mouliaá Errejón

Las lágrimas de Elisa Mouliaá por la última decisión de la Fiscalía sobre Errejón: "Partiendo de sus palabras, no hubo consentimiento"

La actriz Elisa Mouliaá se ha roto durante su llamada a Espejo Público mientras defendía su manera de actuar a lo largo de todo el caso. Su última decisión de retirar la denuncia por presunta agresión sexual contra el expolítico Íñigo Errejón .

Debate sobre menores en la caza
Polémica Caza Infantil

Choque por la caza: el Gobierno quiere vetar a los menores y los cazadores hablan de “ataque a una forma de vida”

El Ministerio de Juventud e Infancia estudia prohibir la participación de menores de edad en jornadas de caza, una medida que ha desatado una fuerte polémica entre el mundo rural y los colectivos cinegéticos. Mientras el Gobierno defiende que se trata de una actividad propia de adultos, los cazadores denuncian un nuevo golpe al relevo generacional.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Cristóbal Soria, sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Podemos poner 'follamigos'"

3_Naia bote

¡El bote se le resiste a Naia por solo unos centímetros!

Tamara Gorro

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Publicidad