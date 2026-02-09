Elisa Mouliaá se replantea continuar en el proceso contra Íñigo Errejón: "Mañana decidiré si sigo adelante con la denuncia o no"

Elisa Mouliaá sorprendía la semana pasada en redes sociales con un comunicado en el que anunciaba que retiraría su acusación particular contra Íñigo Errejón. En su comunicado, Mouliaá insistía en que las acusaciones y su versión de los hechos eran ciertas, pero que no se sentía con fuerzas para continuar luchando sola por algo por lo que las demás víctimas anónimas no daban la cara. "Nadie debería cargar sola con algo así", advertía Mouliaá.

Ahora, el proceso judicial da un paso adelante, dando la razón a Íñigo Errejón. En un escrito de conclusiones de cara al juicio por abusos sexuales continuados, la Fiscalía ha determinado que los hechos relatados "no son constitutivos de delito". Por eso, pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento.

La decisión de la Fiscalía ha hecho estallar a Elisa Mouliaá, que continúa defendiendo su versión de los hechos. "Me sorprende que un primer escrito la Fiscalía le acusaba y ahora, le defiende", afirma. Tal ha sido su enfado, que podría replantearse su decisión de retirar la denuncia: "Mañana decidiré si retiro o no la denuncia".

La actriz se ha mostrado muy sorprendida ante la decisión de la Fiscalía, ya que dice haber presentado pruebas y mensajes suficientes como para probar que Errejón se propasó con ella. "El último escrito es vergonzoso, no es que no le acusen, sino que directamente le absuelven", señala, "estoy muy decepcionada con la Fiscalía".

Mouliaá no se retracta y asegura que no hubo consentimiento en los hechos relatados. Por eso, mañana, cuando Íñigo Errejón sea citado a declarar, Mouliaá decidirá si continúa con su acusación o la retira, como anunciaba la semana pasada.