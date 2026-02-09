El temporal golpea a los ganaderos: "He perdido 50.000 euros, o deja de llover o tenemos un problema serio"

El paso encadenado de varios temporales ha dejado una huella profunda en los negocios de muchos españoles. La borrasca Marta, que llegó el sábado tras Leonardo, ha anegado explotaciones ganaderas y tierras de cultivo, provocando graves daños materiales, especialmente en Andalucía.

Ganaderos y agricultores contabilizan ya pérdidas millonarias. Animales arrastrados por el agua, cosechas arruinadas y naves agrícolas inutilizadas reflejan la magnitud del desastre. Muchos negocios familiares, que dependen directamente de la producción diaria, se enfrentan ahora a un futuro incierto tras ver su trabajo de meses desaparecer en cuestión de horas.

Ignacio Sáenz, ganadero de Jaén, ha perdido al menos 50.000 euros. "Hay muchas zonas donde aún no hemos podido llegar, entonces no sabemos hasta qué punto hemos perdido", señala.

Como él, cientos de ganaderos y agricultores agonizan por el temporal. "Llueve sobre mojado", afirma Ignacio, "o deja de llover o tenemos un problema serio".

A pesar de que Marta comienza a retirarse, la preocupación no disminuye. La llegada de nuevos frentes podría empeorar una situación ya crítica y retrasar aún más la recuperación del sector.