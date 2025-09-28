Manuel Díaz y Virginia Troconis presumen de su gran historia de amor en Emparejados

Manuel Díaz y Virginia Troconis llevan más de vente años juntos, una historia de amor que comenzó con miedos y dudas por la diferencia de edad y la situación sentimental que acababa de atravesar el diestro pero que han recordado con mucho cariño en el programa, donde han revelado quién fue el que se atrevió a dar el primer beso.

La invitada de Emparejados ha relatado cómo conoció a Alba Díaz, la hija que Manuel Díaz tuvo con Vicky Martín Berrocal. Una niña que entró en su vida con dos años y con la que ha asegurado mantener una excelente relación en la actualidad.

Tras agradecer a Virginia Troconis la serenidad que ha aportado en la relación con su hija mayor, Manuel Díaz ha querido tener unas bonitas palabras hacía su padre, Manuel Benítez, ‘El Cordobés’. El diestro no ha querido mostrar ningún reproche hacía su progenitor a pesar de la lucha de años que le ha costado su reconocimiento.

Tras sincerarse, el matrimonio ha subido la temperatura del plató de Emparejados al confesar que es lo que más le excita al uno del otro. Una anécdota en la que Manuel Díaz ha querido entrar en detalle y ha llegado a sacar los colores a Virginia Troconis con su relato.

El matrimonio ha asegurado que, a pesar de vivir un momento muy dulce, durante estos veinte años no todo ha sido un camino de rosas. Manuel Díaz y Virginia Troconis han revelado su mayor crisis matrimonial. “Todos los eneros le decía a una amiga que me iba a divorciar”, ha afirmado la venezolana sobre cómo llegaba el diestro tras finalizar la temporada taurina.

Divertidos, cómplices y muy enamorados, así ha sido el paso de Manuel Díaz y Virginia Troconis por Emparejados.