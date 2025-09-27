NUTRIMAN
Huevos pasteurizados, la clave para agotar por completo el riesgo de salmonelosis
Los restaurantes han encontrado una alternativa que aporta mayor seguridad ante el riesgo de salmonelosis. Hoy, Luis Alberto Zamora (Nutriman), nos cuenta los beneficios del huevo pasteurizado.
Los huevos son uno de los alimentos más usados en nuestro país. Sin embargo, su empleo conlleva un riesgo directo: el de la salmonelosis.
En hostelería, para hacer un huevo que cumpla 100% con la normativa y que no tenga riesgo de salmonelosis, se debe usar una temperatura en la sartén que termina "solidificando" el huevo. Por eso, se ha descubierto una alternativa: los huevos pasteurizados.
Estos no tienen riesgo de salmonelosis y no requieren tanta temperatura, por lo que quedan más jugosos y con yema. Así, se convierten en la alternativa perfecta para garantizar la tranquilidad en la hostelería.
Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, nos cuenta que los huevos pasteurizados también se pueden usar en alimentos que se cocinan con huevo crudo, como mayonesas o postres como el tiramisú. ¡Descubre todos sus beneficios en el vídeo de arriba!
