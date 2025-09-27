Cayetano Rivera opina sobre la separación de su hermano Kiko e Irene Rosales: "Cuanto menos hablemos, mejor"

Por unas cosas o por otras, los hermanos Rivera han estado en el centro de la actualidad, y polémica, durante los últimos meses: Fran ha vuelto a ser padre y recientemente se reencontraba con Kiko tras años sin tener relación; Cayetano rompía con María Cerqueira, se retiraba de los ruedos y fue detenido por la policía este verano; y Kikose ha separado de Irene Rosales.

Precisamente, el estado del DJ ha sido uno de los temas que más titulares ha recogido y muchos famosos se han pronunciado sobre la inesperada decisión de romper su matrimonio con Irene Rosales.

Kiko Rivera en Sevilla | Gtres

Ahora, su hermano Cayetano ha sido el último que ha roto su silencio y ha opinado acerca de ello.

Después de asistir a un acto para apoyar al político Iván Espinosa de los Monteros, el torero reconoció que estaba "mucho más tranquilo" ahora que se había retirado y, al ser preguntado por su hermano, aseguró: "Es una situación delicada que cuanto menos hablamos del tema, y más se respete la situación, mejor".

Cayetano Rivera | Gtres

La relación que tienen Cayetano y Kiko ha sido mucho más fluida que la que han tenido Fran y el DJ, por ejemplo. De hecho, cuando el diestro se despidió de los ruedos, pudimos ver a Kiko entre el público apoyándole.