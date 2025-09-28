Así fue la fugaz relación de Mar Flores y Bertín Osborne: de una dolorosa ruptura a un recuerdo imborrable

Las memorias de Mar Flores han respondido a muchas incógnitas sobre sus polémicas relaciones. En ellas, la modelo ha aclarado cómo fue su ruptura con Fernando Fernández-Tapias o cómo asumió la publicación de las fotos con Alessandro Lequio.

Sin embargo, hay asuntos o nombres que no aparecen explícitamente en el libro, aunque fueron importantes para Mar. Uno de ellos: Bertín Osborne, con quien mantuvo una relación muy intensa, aunque breve.

¿Aparece Bertín en las memorias?

Pese a que Bertín Osborne no aparece mencionado como tal, Mar Flores confesó en nuestro programa que el cantante sí que aparece en el libro, aunque lo hace sin nombre.

En el relato, Mar Flores confiesa que a sus padres les gustaba mucho Bertín y que ella sufrió mucho con la ruptura. Sin embargo, hoy ambos se dedican palabras de cariño.

La ruptura de la discordia

La relación de Mar Flores y Bertín se acabó al poco tiempo, cuando Mar Flores todavía estaba enamorada. Esta ha insinuado en alguna ocasión que Bertín la habría dejado por teléfono, algo que el cantante no ha confirmado... ni desmentido.

"No me acuerdo, pero puedo entender que sea así", señaló. Según Bertín, la ruptura se produjo porque él se fue a Estados Unidos y ella se quedó en España: "Las circunstancias son las que fueron".

Hoy, ambos aseguran que, pese a todo lo que ocurrió, guardan muy buen recuerdo el uno del otro y se tienen mucho cariño. ¡Dale al play para enterarte de todo!