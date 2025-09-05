¿Por qué se nos cae el pelo con la llegada del otoño? Estos son algunos alimentos que ayudan a evitarlo

El otoño es sinónimo de caída de las hojas de los árboles... ¡y de nuestro pelo! Al acabar el verano, es normal que nuestro cabello comience a caerse más, pero hay formas de ayudar a que, cuando crezca, lo haga con más brillo y fuerza.

Luis Alberto Zamora, Nutriman, nos ha contado que existen alimentos que aportan al cabello los nutrientes que necesitan para crecer de nuevo. Las espinacas, por ejemplo, son uno de los alimentos más completos, ya que aportan ácido fólico, hierro y vitamina D.

Además, es importante consumir proteína, calcio y omega 3. Este último se puede obtener del pescado y hará que nuestro cabello crezca con más brillo.

Muchas veces compramos champús que contienen biotina o zinc, algo que podemos de manera natural de los huevos y los frutos secos, respectivamente. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!