NUTIMAN
¿Por qué se nos cae el pelo con la llegada del otoño? Estos son algunos alimentos que ayudan a evitarlo
Se acaba el verano y, con él, nuestro pelo se resiente. Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, asegura que la caída estacional del cabello es algo normal, pero que existen alimentos que ayudan a que crezca con más fuerza y brillo. ¡No te lo pierdas!
Publicidad
El otoño es sinónimo de caída de las hojas de los árboles... ¡y de nuestro pelo! Al acabar el verano, es normal que nuestro cabello comience a caerse más, pero hay formas de ayudar a que, cuando crezca, lo haga con más brillo y fuerza.
Luis Alberto Zamora, Nutriman, nos ha contado que existen alimentos que aportan al cabello los nutrientes que necesitan para crecer de nuevo. Las espinacas, por ejemplo, son uno de los alimentos más completos, ya que aportan ácido fólico, hierro y vitamina D.
Además, es importante consumir proteína, calcio y omega 3. Este último se puede obtener del pescado y hará que nuestro cabello crezca con más brillo.
Más Noticias
- Silencio en el clan Pajares tras la reaparición de Andrés Burguera: "Ni su padre ni su hermana se han puesto en contacto con él"
- Froilán, cerrando la discoteca en Ibiza antes de volver a Abu Dabi: las últimas imágenes del hijo de la infanta Elena
- La denuncia de Marga tras la muerte de su hijo: "Que alguien me diga que un padre puede ir a trabajar al tercer día de perder un hijo"
Muchas veces compramos champús que contienen biotina o zinc, algo que podemos de manera natural de los huevos y los frutos secos, respectivamente. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!
Publicidad