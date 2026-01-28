La inaudita investigación de Glòria Serra sobre Rosa en Pasapalabra: “Es nuestra especialista musical”

A Roberto Leal le gusta bromear el punto débil que Manu y Rosa tienen en La Pista. Sin embargo, de vez en cuando los concursantes le dan una sorpresa. Es lo que ha ocurrido en este programa de Pasapalabra. “¿Qué está pasando aquí?”, ha preguntado el presentador cuando la coruñesa ha logrado un inesperado pleno.

El sevillano ya avanzaba que a los concursantes les tocaba un gran tema e ironizaba con que iban a conocerlo: “Como nos tiene acostumbrados”. Tanto los aludidos como el público han reaccionado con risas, pero Rosa se ha encargado de dejar a todos alucinados cuando ha dado el título con sólo el primer fragmento y hasta cantando: “Time after time”.

Roberto, bromeando, le ha pedido a Glòria Serra, sentada al lado de la concursante, que hiciera una rápida investigación: “¿Es Rosa?”. La periodista le ha seguido el juego dando una información insólita: “Es ella, nuestra especialista musical”. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!