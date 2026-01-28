Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crimen de Sueca

Accedemos a la declaración del hijo del presunto asesino de Sueca: "Le pidió a su padre que no se suicidara"

El presunto asesino de Álex ha declarado hoy su versión de los hechos. Según él, sabía que no estaba bien aquel día y le pidió a su hijo que no trajera a nadie a casa por lo que pudiera pasar. Hoy, te contamos todos los detalles de la declaración del menor.

Sueca

Publicidad

El asesinato de Álex, el menor de 13 años de Sueca (Valencia) continúa dejándonos preguntas sin responder. Hoy ha declarado el presunto asesino, asegurando que sabía que aquel día podía perder los nervios y le pidió a su hijo que no trajera a nadie a casa. "No estoy bien", le dijo, según su versión.

Médico forense

Pese a sus advertencias, el hijo del presunto autor llevó a Álex a jugar a videojuegos a casa, sin saber que su padre acabaría con la vida de su amigo. Un episodio del que el presunto asesino dice no tener recuerdo.

Quien sí recuerdo los hechos es el hijo, que ha declarado cómo su padre cogió un cuchillo y mató al menor frente a él, mientras este pedía que no le hiciera daño. Según su declaración, culpaba a su exmujer de lo ocurrido diciendo: "Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco".

Según nos cuenta Jorge García Badía, que ha tenido acceso a la declaración del menor, el niño le pidió a su padre ver a Álex, pero este se negó. Al verle nervioso e intuyendo lo que había pasado, este le pidió a su padre que no se quitara la vida. "No te vayas a suicidar, no hagas ninguna tontería", le dijo.

Mientras el autor confeso de los hechos está en prisión después de que el juez dictase prisión permanente y sin fianza, la familia de Álex trata de esclarecer cómo pudo ocurrir tal atrocidad.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sueca

Accedemos a la declaración del hijo del presunto asesino de Sueca: "Le pidió a su padre que no se suicidara"

Roberto Brasero

La odisea de Roberto Brasero para llegar a Antena 3 en plena nevada

Elena

Elena, atrapada durante la nevada con sus hijos: "He pasado tres horas metida en el coche"

Medida de regularización de inmigrantes.
Regularización inmigrantes

Marita, inmigrante en situación irregular en España: "Fue una alegría cuando me enteré de la regularización"

Susanna Griso, sobre la salud de Juan Carlos I
Rey Emérito

Susanna Griso, sobre la salud del rey Juan Carlos: "Ha habido cierta preocupación en las últimas semanas"

Miedo en un pueblo de Soria.
TENSIÓN EN NAVALENO

Pánico en un pueblo de Soria: un hombre que se autodenomina 'profeta de Alá' obliga a cerrar un colegio durante dos días

Navaleno (Soria) vive horas de miedo e incertidumbre. Un hombre que asegura ser “profeta y enviado de Alá” se atrincheró con sus dos hijos tras un altercado en el colegio del municipio, sembrando el pánico entre vecinos, profesores y familias. El centro educativo permaneció 48 horas sin actividad ante el temor a que pudiera producirse un episodio violento.

Clara resuelve el Panel Final y gana casi 4.000 euros en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 28 de enero

Clara resuelve el Panel Final y gana casi 4.000 euros en La ruleta de la suerte

¡Esta concursante sí que sabe dónde tomar algo! Con esta pista ha resuelto el Panel Final y se ha cubierto de gloria.

Polémica renovación de las vías.

Un catedrático desmiente a Óscar Puente: "Una auscultación previa podría haber detectado la soldadura defectuosa"

Jorge Fernández, realmente emocionado al escuchar este tema: "¡Qué ilusión me hace, es mi canción preferida!"

Jorge Fernández, realmente emocionado al escuchar este tema: "¡Qué ilusión me hace, es mi canción preferida!"

Mari Ángeles

El balcón de Mari Ángeles se desploma desde un sexto piso por la borrasca: "Salió volando"

Publicidad