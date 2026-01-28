Accedemos a la declaración del hijo del presunto asesino de Sueca: "Le pidió a su padre que no se suicidara"

El asesinato de Álex, el menor de 13 años de Sueca (Valencia) continúa dejándonos preguntas sin responder. Hoy ha declarado el presunto asesino, asegurando que sabía que aquel día podía perder los nervios y le pidió a su hijo que no trajera a nadie a casa. "No estoy bien", le dijo, según su versión.

Pese a sus advertencias, el hijo del presunto autor llevó a Álex a jugar a videojuegos a casa, sin saber que su padre acabaría con la vida de su amigo. Un episodio del que el presunto asesino dice no tener recuerdo.

Quien sí recuerdo los hechos es el hijo, que ha declarado cómo su padre cogió un cuchillo y mató al menor frente a él, mientras este pedía que no le hiciera daño. Según su declaración, culpaba a su exmujer de lo ocurrido diciendo: "Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco".

Según nos cuenta Jorge García Badía, que ha tenido acceso a la declaración del menor, el niño le pidió a su padre ver a Álex, pero este se negó. Al verle nervioso e intuyendo lo que había pasado, este le pidió a su padre que no se quitara la vida. "No te vayas a suicidar, no hagas ninguna tontería", le dijo.

Mientras el autor confeso de los hechos está en prisión después de que el juez dictase prisión permanente y sin fianza, la familia de Álex trata de esclarecer cómo pudo ocurrir tal atrocidad.