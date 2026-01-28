La odisea de Roberto Brasero para llegar a Antena 3 en plena nevada

Tras varios días marcados por el temporal, la borrasca Kristin comienza a perder fuerza. Aunque el mal tiempo ha dejado lluvias intensas, rachas de viento y nevadas en buena parte del país, el episodio más adverso ya ha quedado atrás.

Durante el pico del temporal, algunas carreteras del norte y del interior peninsular se han visto afectadas por la nieve y el hielo, lo que ha provocado interrupciones en el tráfico y retrasos en distintos servicios. En las últimas horas, la situación ha empezado a normalizarse y los equipos de emergencia trabajan para restablecer la circulación y la actividad habitual.

Roberto Brasero ha sido una de las personas que se ha quedado atrapado en la carretera. Iba camino al trabajo, en Antena 3, cuando las nevadas han provocado el colapso de las carreteras y se ha quedado atascado durante dos horas.

