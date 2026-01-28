Antena3
Nos lo cuenta

La odisea de Roberto Brasero para llegar a Antena 3 en plena nevada

Aunque pierde fuerza con el paso de las horas, la borrasca Kristin nos ha dejado imágenes insólitas durante toda la mañana. Un temporal que ha obligado a suspender la circulación en buena parte del país y que ha vivido en primera persona Roberto Brasero.

Roberto Brasero

Tras varios días marcados por el temporal, la borrasca Kristin comienza a perder fuerza. Aunque el mal tiempo ha dejado lluvias intensas, rachas de viento y nevadas en buena parte del país, el episodio más adverso ya ha quedado atrás.

Durante el pico del temporal, algunas carreteras del norte y del interior peninsular se han visto afectadas por la nieve y el hielo, lo que ha provocado interrupciones en el tráfico y retrasos en distintos servicios. En las últimas horas, la situación ha empezado a normalizarse y los equipos de emergencia trabajan para restablecer la circulación y la actividad habitual.

Roberto Brasero ha sido una de las personas que se ha quedado atrapado en la carretera. Iba camino al trabajo, en Antena 3, cuando las nevadas han provocado el colapso de las carreteras y se ha quedado atascado durante dos horas.

Nuestro hombre del tiempo ha retransmitido su odisea en vídeo: momentos de tensión, angustia y mucha, mucha nieve. ¡No te pierdas todo su trayecto en el vídeo de arriba!

El rey emérito se ausentó del funeral de su cuñada, Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía, por consejo de sus médicos. La periodista avanzaba que su estado de salud ha sido más delicado de lo conocido y generó intranquilidad en su entorno.

Navaleno (Soria) vive horas de miedo e incertidumbre. Un hombre que asegura ser “profeta y enviado de Alá” se atrincheró con sus dos hijos tras un altercado en el colegio del municipio, sembrando el pánico entre vecinos, profesores y familias. El centro educativo permaneció 48 horas sin actividad ante el temor a que pudiera producirse un episodio violento.

