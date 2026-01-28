Nos lo cuenta
La odisea de Roberto Brasero para llegar a Antena 3 en plena nevada
Aunque pierde fuerza con el paso de las horas, la borrasca Kristin nos ha dejado imágenes insólitas durante toda la mañana. Un temporal que ha obligado a suspender la circulación en buena parte del país y que ha vivido en primera persona Roberto Brasero.
Tras varios días marcados por el temporal, la borrasca Kristin comienza a perder fuerza. Aunque el mal tiempo ha dejado lluvias intensas, rachas de viento y nevadas en buena parte del país, el episodio más adverso ya ha quedado atrás.
Durante el pico del temporal, algunas carreteras del norte y del interior peninsular se han visto afectadas por la nieve y el hielo, lo que ha provocado interrupciones en el tráfico y retrasos en distintos servicios. En las últimas horas, la situación ha empezado a normalizarse y los equipos de emergencia trabajan para restablecer la circulación y la actividad habitual.
Roberto Brasero ha sido una de las personas que se ha quedado atrapado en la carretera. Iba camino al trabajo, en Antena 3, cuando las nevadas han provocado el colapso de las carreteras y se ha quedado atascado durante dos horas.
Nuestro hombre del tiempo ha retransmitido su odisea en vídeo: momentos de tensión, angustia y mucha, mucha nieve. ¡No te pierdas todo su trayecto en el vídeo de arriba!
