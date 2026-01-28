Antena3
Mejores momentos | 28 de enero

El cambio que Roberto Leal se compromete a hacer en Pasapalabra tras un fallo de Sergio Mur

Silvia Abascal se ha llevado este duelo musical por un mínimo matiz entre su respuesta y la de su rival relacionado con el título de la canción.

El cambio que Roberto Leal se compromete a hacer en Pasapalabra tras un fallo de Sergio Mur

Alberto Mendo
Silvia Abascal ha cumplido con su misión de evitar el triplete del equipo naranja en La Pista. La actriz se ha llevado la victoria en su duelo contra Sergio Mur, aportando dos segundos para Manu tras los triunfos previos de Glória Serra y Rosa. En el caso de la concursante, ha logrado un pleno tan asombroso que hasta Roberto Leal le ha pedido a la periodista que montara una rápida investigación en directo. “Es nuestra especialista musical”, ha bromeado la invitada.

La inaudita investigación de Glòria Serra sobre Rosa en Pasapalabra: “Es nuestra especialista musical”

Silvia se ha impuesto en el tercer duelo musical de la tarde pero de una forma muy ajustada. De hecho, ni Sergio ni ella reconocían la canción y el presentador les ha dado el título con otras palabras. El actor, más rápido con el pulsador, ha dado una respuesta fallida por un mínimo matiz que su rival ha sabido corregir para ganar.

Roberto se ha dado cuenta del matiz por el que Sergio se ha confundido. “A partir de ahora, voy a especificar”, se ha comprometido el presentador, consciente de que puede ser un detalle importante. ¡Descubre de qué se trata en el vídeo!

