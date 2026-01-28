Consejos para conducir con climatología adversa: ¿qué hacer ante una nevada o una balsa de agua?

El paso de Kristin ha dejado huella, pero también señales de calma. Tras horas de precipitaciones continuas y fuertes vientos, el temporal empieza a despedirse y la normalidad regresa poco a poco a distintos puntos del país.

Las nevadas han complicado la movilidad en áreas del norte y del interior, con tramos cerrados y servicios afectados durante el momento más intenso de la borrasca. A lo largo del día, las máquinas quitanieves y los equipos de mantenimiento han permitido reabrir carreteras y reactivar conexiones que habían quedado suspendidas.

Las carreteras se han convertido en el mayor foco de peligro. Por eso, hemos hablado con Silvia Ubago, responsable del Race, que nos ha dado algunos consejos.

En caso de nevada, lo mejor es circular en el coche con marchas largas. "Es mejor salir en tercera o, si es muy complicado, en segunda", señala.

Otro de los grandes inconvenientes que podemos encontrar en la carretera son las balsas de agua, ante las que tenemos que tener máxima precaución. "Hay que reducir la velocidad, agarrar bien el volante, levantar el pie del acelerador y no pisar el freno", advierte Silvia Ubago.

Por último, el mayor consejo siempre será mirar siempre por la seguridad del pasajero. "No debemos abandonar el vehículo, siempre será la zona segura". ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!