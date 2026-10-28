Tangui, superviviente del accidente de Toledo, relata su experiencia: "El vagón estaba totalmente destruido"

La actualidad ha quedado marcada por la tragedia ferroviaria que ha sacudido Toledo. Como no podía ser de otra manera, el suceso ha centrado la atención en Y ahora Sonsoles, donde la presentadora y sus colaboradores han abordado lo ocurrido y han seguido de cerca las últimas novedades de una jornada especialmente trágica.

Pepa Romero, desplazada hasta el lugar de los hechos, ha tenido la posibilidad de hablar con un superviviente. Tangui ha logrado salir airoso del accidente y ha relatado cómo ha vivido el momento del impacto.

El testigo ha asegurado que han sentido un golpe muy fuerte y que los vagones estaban destrozados pero que, tras el shock inicial, tanto él como su padre han entendido que tenían que ayudar a los heridos cuanto antes.