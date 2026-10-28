Última hora
Tangui, superviviente del accidente de Toledo, relata su experiencia: "El vagón estaba totalmente destruido"
El testigo se encontraba con su padre en un vagón que, por suerte para ellos, no ha sido muy afectado por el accidente.
Publicidad
La actualidad ha quedado marcada por la tragedia ferroviaria que ha sacudido Toledo. Como no podía ser de otra manera, el suceso ha centrado la atención en Y ahora Sonsoles, donde la presentadora y sus colaboradores han abordado lo ocurrido y han seguido de cerca las últimas novedades de una jornada especialmente trágica.
Pepa Romero, desplazada hasta el lugar de los hechos, ha tenido la posibilidad de hablar con un superviviente. Tangui ha logrado salir airoso del accidente y ha relatado cómo ha vivido el momento del impacto.
Más Noticias
- "He salido volando cuatro filas": José, herido en el accidente de Toledo, cuenta cómo ha vivido la tragedia
- El relato de uno de los primeros vecinos en llegar al lugar del accidente de trenes de Toledo: "Vi un vagón dentro de otro"
- Ana, desesperada por encontrar a su madre: "Viajaba en uno de los trenes de Toledo para venir a mi boda"
El testigo ha asegurado que han sentido un golpe muy fuerte y que los vagones estaban destrozados pero que, tras el shock inicial, tanto él como su padre han entendido que tenían que ayudar a los heridos cuanto antes.
Publicidad