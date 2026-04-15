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El psicólogo Rafael Santandreu nos da la clave para dejar de preocuparnos: "Hay que aprender a controlar el diálogo interno"

Uno de los psicólogos más reputados de nuestro país visita nuestro plató para hablarnos de un asunto que muchas veces no nos permite alcanzar la felicidad: las preocupaciones. ¿Cómo podemos controlarlas?

Santandreu

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Rafael Santandreu es un psicólogo que destaca como una de las voces más relevantes en España en el ámbito de la ansiedad, el equilibrio emocional y la psicología aplicada al día a día. Sus obras han alcanzado un enorme éxito, convirtiéndose en grandes superventas.

Su filosofía es clara: no necesitamos tanto para ser felices. Por eso, se centra en eliminar los pensamientos negativos, para que nos permitan ver todo lo que tenemos.

Muchas veces, las preocupaciones hacen tanto ruido en la mente, que no permiten ver más allá. Sin embargo, según Santandreu, la felicidad es cuestión de perspectiva.

"Hay que aprender a controlar el diálogo interno", afirma Santandreu. Según nos cuenta, lo peor que podemos hacer es rendirnos a la 'terribilitis': el hábito de decirte a ti mismo que cualquier adversidad es el fin del mundo.

Para Rafael Santandreu, el control del diálogo interno es sinónimo de estabilidad emocional, algo que se puede aplicar al trabajo, a las relaciones o a cualquier ámbito de nuestras vidas. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!

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