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EN TIERRA LEJANA
El motivo oculto de Cihan que lo cambia todo: Mine destapa por qué nunca traicionará a Alya
Un giro inesperado saca a la luz una revelación clave sobre Cihan, mientras Mine explica las razones que marcan su lealtad inquebrantable hacia Alya.
Mine desvela el verdadero motivo que explica por qué Cihan jamás traicionará a Alya, una información que arroja nueva luz sobre su comportamiento.
La revelación llega en un momento decisivo de la historia, intensificando el conflicto y aportando nuevas claves para entender las decisiones de Cihan dentro de la trama.