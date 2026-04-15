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Filtra el secreto de Boran para echar a Alya de la mansión

EN TIERRA LEJANA

El motivo oculto de Cihan que lo cambia todo: Mine destapa por qué nunca traicionará a Alya

Un giro inesperado saca a la luz una revelación clave sobre Cihan, mientras Mine explica las razones que marcan su lealtad inquebrantable hacia Alya.

Mine desvela el verdadero motivo que explica por qué Cihan jamás traicionará a Alya, una información que arroja nueva luz sobre su comportamiento.

La revelación llega en un momento decisivo de la historia, intensificando el conflicto y aportando nuevas claves para entender las decisiones de Cihan dentro de la trama.

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