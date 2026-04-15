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TESTIMONIO CLAVE

Habla el padre del primer denunciante del caso de la Primitiva de A Coruña: "Fue el anterior o el siguiente al boleto premiado"

Un boleto de la Primitiva sigue siendo noticia en A Coruña después de catorce años. Premiado con 5 millones de euros, nunca fue cobrado por su ganador y, a partir de entonces, han surgido más de 300 personas que dicen ser sus propietarias.

Habla el padre del primer denunciante del caso de la Primitiva de A Coruña: "Fue el anterior o el siguiente al boleto premiado"

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Hace catorce años, un boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros sembraba una guerra. Los loteros están acusados de quedárselo, alegando haberlo encontrado abandonado, mientras dos familias pelean por demostrar la legítima propiedad.

A lo largo de los años, más de 300 personas han reclamado el boleto, diciendo ser los propietarios, pero tras una larga investigación que ha llegado a los juzgados, tan solo dos familias han quedado en pie.

Loteros acusados

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José María, el padre del primer denunciante, el primero de las 317 personas que reclaman el boleto ganador. "Cuando fue a comprobar la lotería, se pudo comprobar que fue el anterior o el siguiente al boleto premiado", afirma José María.

Según nos cuenta, su hijo estaba convencido de que era el ganador del premio. "Estaba totalmente convencido de ser el dueño, dejó la vida en demostrarlo", señala.

El premio, que ha aumentado con el paso de los años hasta casi 8 millones de euros, se cobrará íntegro, ya que el cargo impositivo del 20% es posterior a ese sorteo. ¿Quién será el ganador del boleto?

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