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“¡Dime dónde está ese psicópata!”: Ferit irrumpe en casa de los Kantarci para encontrar a Sinan

UNA NUEVA VIDA

Ferit irrumpe en casa de los Kantarci en busca de Sinan y desata el caos

Un estallido de tensión sacude Una nueva vida cuando Ferit aparece decidido a encontrar a Sinan, protagonizando una escena cargada de nervios y enfrentamientos.

La trama de Una nueva vida se intensifica con la irrupción de Ferit en casa de los Kantarci. Su objetivo es localizar a Sinan, al que busca con urgencia.

La situación provoca momentos de gran tensión entre los personajes presentes. Este enfrentamiento añade más conflicto a una historia marcada por los giros inesperados.

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