Acusan a un menor de 16 años de abusar sexualmente y asesinar a su hermanastra en un crucero

Un joven de 16 años ha sido acusado de abusar sexualmente y asesinar a su hermanastra durante unas vacaciones familiares en un crucero en noviembre, según anunciaron los fiscales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega este lunes que el joven "agredió sexualmente y asesinó intencionalmente" a Anna Kepner, de 18 años, mientras se encontraban en el crucero Carnival Horizon.

Se declara inocente

El hermanastro, que se ha declarado inocente, fue acusado inicialmente como menor de edad, pero desde entonces ha sido procesado como adulto por asesinato en primer grado y cargos de abuso sexual agravado, según informaron los fiscales.

Su cuerpo fue hallado debajo de una cama, envuelto en una manta y cubierto con chalecos salvavidas, según informó ABC News.

Kepner era animadora y se esperaba que se graduara de la escuela secundaria en Florida en mayo, además, quería unirse al ejército, según informó su familia.

"Asfixia mecánica"

La oficina del médico forense de Miami-Dade determinó que había muerto por "asfixia mecánica". Ella y su hermanastro viajaban con varios miembros de su familia, incluidos su padre y su madrastra. Los abuelos de Kepner también iban a bordo.

"Lo estábamos pasando de maravilla", declaró su abuela, Barbara Kepner, a ABC News a finales del año pasado. "No podía comprender por qué alguien querría hacerle daño a mi bebé".

Los abuelos habían dicho que la relación entre Anna Kepner y su hermanastro era feliz. "Somos todos familia. Es una familia mixta, sí, pero así no es como funciona nuestra familia", dijo el abuelo Jeffrey Kepner. "Nuestra dinámica es que todos somos familia".

Posible condena

De ser declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua, según informó el Departamento de Justicia. "Presentaremos las pruebas ante el tribunal y llevaremos este caso con profesionalidad y diligencia", declaró el fiscal estadounidense en un comunicado.

Actualmente se encuentra bajo custodia con la condición de que permanezca con su tío en Florida y se someta a un sistema de localización con pulsera electrónica. Además se le prohíbe estar con otros menores sin la presencia de un adulto.

El padre de la víctima, Christopher Kepner, declaró esta semana a la AP que había depositado su "confianza en el sistema judicial para que buscara la verdad con cuidado e integridad".

Añadió que la familia está "profundamente preocupada porque, a pesar de la gravedad de los cargos, no ha sido detenido".

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