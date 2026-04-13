Nacho Gay, sobre la enfermedad de la madre de Sara Carbonero: "Se complicó y desde hace semanas sabían cuál iba a ser el final"

Goyi Arévalo, la madre de Sara Carbonero, falleció el domingo en la cínica Ruber de Madrid tras varios meses en los que su salud se ha visto resentida en varias ocasiones. La noticia ha conmocionado a su entorno, en especial a su hija Sara, a quien ha servido de apoyo incondicional durante los últimos años.

Según nuestra colaboradora Paloma García-Pelayo, Goyi fue diagnosticada con una enfermedad en 2023. Una enfermedad contra la que luchaba desde entonces y que ha terminado costándole la vida.

"La cosa se complicó y desde hace unas semanas sabían cual iba a ser el final", afirma Nacho Gay. Este asegura que días antes de morir, Goyi envió mensajes a sus amigos y familiares a modo de despedida.

Hoy, su familia y amigos la despiden en Corral de Almaguer (Toledo), su pueblo y donde Sara y su madre eran especialmente conocidas y queridas. Un adiós triste que llega apenas un mes después del cumpleaños de Goyi, en el que su hija Sara compartía unas sentidas palabras para ella en redes.