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VÍDEO | El momento en que un joven entra en su antigua escuela con una escopeta y hiere a 16 personas antes de suicidarse

Un exalumno de una escuela en Turquía causó este martes el pánico al entrar armado en su antiguo centro escolar y abrir fuego, llegando a herir a 16 personas. Finalmente, se suicidó.

Tiroteo Turquía

Momento en que un joven de 19 años entra en su antigua escuela con una escopeta y hiere a 16 personas antes de suicidarse | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Un joven, de 19 años, ha entrado este martes armado con una escopeta en su antigua escuela de secundaria, en Turquía, y ha causado terror entre todos los allí presentes. Un vídeo de las cámaras de seguridad del centro escolar, muestra el momento en que el exalumno entra en el instituto con el arma en mano y hiere, al menos, a 16 personas antes de suicidarse.

Vídeo del tiroteo

En las imágenes puede apreciarse el pánico de muchos estudiantes que, cuando el atacante se dirige a las puertas del centro, comienzan a huir.

El adolescente entra entonces en el edificio y mira su rifle antes de comenzar su ataque y, los alumnos que lo ven, aterrorizados, corren para salvaguardarse en las aulas.

A medida que el atacante avanza por el pasillo, tal y como desvelan las desgarradoras imágenes, va disparando a quien encuentra a su paso. Finalmente, el incidente dejó a 10 estudiantes, cuatro maestros, un empleado del comedor y un agente de policía heridos. Posteriormente, se suicidó con la misma escopeta, según ha afirmado el gobernador Hasan Sildak.

Poco frecuente en Turquía

Se desconocen los motivos que motivaron el tiroteo, pero las autoridades han abierto una investigación para esclarecerlos. Este caso que está sacudiendo a la opinión pública turca, ya que los tiroteos en escuelas son poco frecuentes en el país.

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