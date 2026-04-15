El padre de Adrián Rodríguez se pronuncia tras su última polémica: "Si ha montado este pollo, habrá vuelto a consumir"

El actor Adrián Rodríguez vuelve a ser noticia tras salir del centro de desintoxicación en el que se recuperaba de sus adicciones. Esta vez, han sido unos mensajes publicados por el propio Adrián en sus redes sociales los que han hecho saltar las alarmas.

Adrián publicaba ayer un mensaje en el que pedía ayuda. "Mi expareja me ha dejado en la calle", advertía. Pese a que lo borraba a los pocos minutos, no pudo evitar que sus seguidores lo vieran e hicieran captura.

Su novia, Nayara, respondía a su mensaje en redes. Esta niega haberle echado de su casa y asegura que fue Adrián quien se fue por su propio pie, gritando hasta el punto en el que tuvo que intervenir la policía.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Antonio, el padre de Adrián Rodríguez, que siempre pensó que su hijo salió demasiado pronto del centro de desintoxicación. "Me da mucha pena, pero quiero pensar que, si ha montado este pollo, habrá vuelto a consumir", señala.

Antonio Rodríguez confiesa que lleva un tiempo sin saber apenas nada de su hijo. "Vi que estaba en un reality y se me cayó el alma a los pies", afirma, "lo último que sé de él es que salió de ahí y me escribió, había conocido a una chica y se iba a vivir a Málaga".

Por ahora, nadie sabe dónde está Adrián Rodríguez. ¿Ha recaído el actor? ¿Por qué publicó esos preocupantes mensajes?