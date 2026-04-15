La Guardia Civil registrará mañana el zulo en el que pudo estar Esther López: "Como encuentren pintura azul, Óscar saldrá esposado"

Esther López fallecía en Traspinedo (Valladolid) hace cuatro años. Pese a que según las investigaciones murió el 13 de enero de 2022, su cuerpo aparecía 15 días después en una cuneta que previamente había sido rastreada.

Ahora, un nuevo hallazgo da un giro al caso. El nuevo propietario de la casa de Óscar, el principal sospecho del crimen, ha encontrado un zulo que no constaba en los papeles de la vivienda.

La principal hipótesis que se maneja es que Óscar atropelló a Esther deliberadamente y con la intención de matarla. Después, la habría escondido en el zulo antes de dejarla en la cuneta.

Mañana se procederá al registro del zulo en presencia de Óscar. "Depende de lo que aparezca, podría salir esposado y detenido", afirma Carlos Quílez. Según nos cuenta, una de las claves que la Guardia Civil tratará de esclarecer es si en el zulo hay algún resto de pintura azul, la misma que encontraron en la ropa de Esther el día que apareció su cuerpo.

El caso de Esther López parece avanzar, mientras la familia lleva cuatro años pidiendo justicia. ¿Encontrará mañana la Guardia Civil algún indicio de que Esther pudo estar en aquel zulo?