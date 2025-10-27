La presunta acosadora del gimnasio se defiende: "Ellos han decidido mentir porque sabían que mi marido tenía dinero"

Loredana tiene varias denuncias a sus espaldas. Varias de ellas de entrenadores del gimnasio que la acusan de acosarles y tocarles sin su permiso, pero la última es de su propio marido, que denuncia que le habría maltratado y que le habría estafado 700.000 euros.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Loredana, que niega todas las acusaciones. Según ella, eran los entrenadores quienes intentaban aprovecharse de ella. "Ellos sabían que yo era la mujer de un taxista y que con él tenía mucho dinero", advierte.

La acusada también mantiene que la presunta estafa que denuncia su marido de 77 años es mentira. "No sé cómo han desaparecido esos 700.000 euros, él ha vendido propiedades para pagar deudas", señala, "él no me dejaba trabajar y me mantenía como una reina, no son desaparecidos, son gastados".

Pese a que tiene una orden de alejamiento de uno de los entrenadores personales a los que acosaba, Loredana se mantiene firme: "Es todo mentira".

Continúa el cruce de acusaciones, mientras Loredana niega los hechos. ¿Conseguirán los denunciantes demostrar su verdad?