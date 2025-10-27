Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

La presunta acosadora del gimnasio se defiende: "Ellos han decidido mentir porque sabían que mi marido tenía dinero"

Hablamos con Loredana, la mujer acusada de acosar a varios entrenadores de gimnasio y de estafar presuntamente a su marido. Hoy, nos cuenta su versión.

Loredana

Publicidad

Loredana tiene varias denuncias a sus espaldas. Varias de ellas de entrenadores del gimnasio que la acusan de acosarles y tocarles sin su permiso, pero la última es de su propio marido, que denuncia que le habría maltratado y que le habría estafado 700.000 euros.

Acosadora del gimnasio

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Loredana, que niega todas las acusaciones. Según ella, eran los entrenadores quienes intentaban aprovecharse de ella. "Ellos sabían que yo era la mujer de un taxista y que con él tenía mucho dinero", advierte.

La acusada también mantiene que la presunta estafa que denuncia su marido de 77 años es mentira. "No sé cómo han desaparecido esos 700.000 euros, él ha vendido propiedades para pagar deudas", señala, "él no me dejaba trabajar y me mantenía como una reina, no son desaparecidos, son gastados".

Pese a que tiene una orden de alejamiento de uno de los entrenadores personales a los que acosaba, Loredana se mantiene firme: "Es todo mentira".

Continúa el cruce de acusaciones, mientras Loredana niega los hechos. ¿Conseguirán los denunciantes demostrar su verdad?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Loredana

La presunta acosadora del gimnasio se defiende: "Ellos han decidido mentir porque sabían que mi marido tenía dinero"

Avispa velutina

Compañero del fallecido a causa de la picadura de avispas velutinas: "Pudo llamar a su hermano, pero ya no tragaba"

Okupan la casa que les permitía pagar el tratamiento de su hija enferma

Okupan la casa que les permitía pagar el tratamiento de su hija enferma: "Nos deben unos 10.000 euros"

De talent a asesora: Chiara Oliver regresa a La Voz de la mano de Pablo López
Equipo Pablo

De talent a asesora: Chiara Oliver regresa a La Voz de la mano de Pablo López

Madre de víctima de acoso escolar
BULLYING JEREZ

“Móntate un Sandra, calva”: hablamos con la madre de una nueva víctima de acoso en Jerez

Iglesia evangélica
Proliferación de Fe

Una iglesia evangélica abre cada cuatro días: Madrid ya tiene el doble que católicas, y aceptan Bizum

Las cifras estremecen. Muchas, levantadas en antiguas naves industriales, comparten pared, techo e incluso sistema eléctrico con otras congregaciones. No es un fenómeno marginal, en apenas un lustro ya duplican a las católicas. Un mapa de fe en ebullición, financiado mayoritariamente por los propios fieles -algunos entregan el 10% de su sueldo- y con colas que rodean manzanas enteras cada fin de semana.

¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel
Mejores momentos | 27 de octubre

¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel

Unas cuantas olas y el público vitoreando a Ato por esta apoteósica jugada que ha protagonizado.

Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”

Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”

El joven que le pidió matrimonio a la princesa.

El joven que ha pedido matrimonio a la princesa Leonor: "Me dijo que no entraba en sus planes casarse ahora"

Miki Nadal

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, risas aseguradas con la visita en plató de Miki Nadal

Publicidad