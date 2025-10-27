Denuncia
María del Carmen, dispuesta a hacer justicia tras la muerte de su hijo: "La mujer que le dejó agonizando está en Bogotá viviendo la vida"
Saúl, un joven de 24 años, fallecía en 2022 en el rellano de un portal después de que dos mujeres le dejaran allí agonizando. Hoy, su madre denuncia que una de ellas está en busca y captura y presume de una vida de lujos en redes.
Publicidad
María del Carmen perdió a su hijo Saúl hace tres años, cuando el joven acudió a un piso de citas después de una noche de fiesta. Allí, comenzó a convulsionar y a encontrarse mal y las dos mujeres que le acompañaron decidieron sacarle al rellano. Una vez allí y tras realizarse varias transferencias desde su cuenta, llamaron a emergencias, pero en lugar de quedarse con Saúl hasta que viniera la ambulancia como les indicaron, desaparecieron. Cuando vinieron los servicios de emergencia, Saúl ya estaba muerto.
Desde entonces, María del Carmen ha luchado por hacer justicia y demostrar que aquellas dos mujeres tienen relación con la muerte de su hijo. Pese a que van a ser juzgadas por omisión del deber de socorro y robo continuado, María del Carmen pretende demostrar su implicación en la muerte.
Una de las mujeres huyó a Colombia y, mientras está en busca y captura, presume de una vida llena de lujos y viajes en redes. "Esta chica está en Bogotá viviendo la vida", denuncia.
Más Noticias
- Vecino de la mujer detenida por envenenar a su marido: "Podría haber matado a su hijo si hubiera probado la chocolatina"
- Miguel recibe una multa por una infracción que no cometió: "Yo ni siquiera estuve en Sevilla"
- La presunta acosadora del gimnasio se defiende: "Ellos han decidido mentir porque sabían que mi marido tenía dinero"
Hoy, María del Carmen continúa luchando por limpiar el nombre de su hijo y hacer justicia. ¿Logrará demostrar que la muerte de su hijo se podría haber evitado si ellas hubieran actuado diferente?
Publicidad