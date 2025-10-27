Miguel recibe una multa por una infracción que no cometió: "Yo ni siquiera estuve en Sevilla"

Hay pocos casos en los que cuando llega una multa, resulta que era para otra persona. Es lo que le ocurrió a Miguel, que no solo recibió una, sino dos multas por unas infracciones que en realidad no cometió.

En su caso, recibió dos multas de infracciones que se cometieron en Sevilla, cuando él estaba en Murcia. Sin embargo, cuando ha intentado reclamar y ha presentado las pruebas pertinentes, no han aceptado su recurso.

"Es la palabra del agente contra la mía", asegura Miguel, "no han presentado ni fotografías ni nada, creo que están cometiendo un poco de prevaricación".

Desde entonces, Miguel cree que el agente cometió un error al apuntar la matrícula del coche que debió recibir la multa. ¿Logrará demostrar que no fue él?