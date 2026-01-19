Antena3
Posible fallo mortal en la infraestructura ferroviaria de Adamuz: "No vamos a saber si ese boquete estaba ya o no en la vía"

Al menos 40 personas han perdido la vida y 33 continúan desaparecidas tras el choque y descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), en un accidente que ha dejado al país consternado y cuyas causas aún se desconocen.

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid ha provocado al menos 40 muertos. El convoy colisionó de manera directa con un tren Alvia que circulaba en el trayecto Madrid-Huelva.

Decenas de familias están desesperadas por conocer el paradero de las 33 personas que aún permanecen desaparecidas. Mientras tanto, los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el accidente, aunque parece que se descarta el fallo humano. Las principales hipótesis son un posible fallo en el vehículo o en la infraestructura de las vías. De hecho, en las fotografías se aprecia que la vía está cortada, aunque se desconoce si fue antes o después del accidente.

"El esfuerzo del tren al volcar ha podido romper la vía", advierte José María Pérez, presidente del Instituto de Ingeniería, "es importante no hacer especulaciones ahora mismo, no vamos a saber si ese boquete estaba o no ya en la vía".

Las autoridades han anunciado que se mantendrá un seguimiento constante de la situación y se ofrecerá información actualizada a las familias afectadas. Por ahora, las líneas de tren permanecen cortadas y los equipos de rescate continúan sobre el terreno.

Ángel Uceda, bombero de labores de rescate en los trenes de Adamuz: "Es muy raro que se nos haya quedado gente dentro"

María del Monte, rota ante la desaparición de una compañera en el accidente de Adamuz: "Yo casi cojo ese tren también"

El estremecedor relato de un superviviente de la tragedia de Adamuz: "El infierno es salir del vagón y ver a una persona muerta"

Rocío, superviviente del accidente ferroviario de Adamuz: "Al salir vimos lo peor, gente sin piernas, muerta..."

Pedro Santiago y su novia se salvaron por viajar en el último vagón de uno de los trenes de Adamuz: "Ahora tenemos un nuevo cumpleaños"

Un descarrilamiento cerca de Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 39 fallecidos. Mientras se tratan de esclarecer las causas del accidente, conocemos el relato de algunos pasajeros que sobrevivieron a la tragedia.

Lourdes Fernández, sobre los números del accidente de tren de Ademuz: "No pueden dar la cifra de desaparecidos"

La psicóloga de emergencias Lourdes Fernández ha explicado las razones por las que hasta el momento no se han facilitado cifras oficiales de desaparecidos tras el choque de dos trenes en la localidad de Adamuz, en Córdoba. Las familias están esperando noticias de sus seres queridos mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso para darles respuestas.

El ingeniero Salvador García- Ayllón, sobre las causas del accidente de tren de Adamuz: "Estamos muriendo de éxito"

Vecino de Adamuz que ayudó a las víctimas del accidente: "Aquello era como el Titanic, pero en tren, todo destrucción"

