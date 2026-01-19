Accidente ferroviario Adamuz
Posible fallo mortal en la infraestructura ferroviaria de Adamuz: "No vamos a saber si ese boquete estaba ya o no en la vía"
Al menos 40 personas han perdido la vida y 33 continúan desaparecidas tras el choque y descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), en un accidente que ha dejado al país consternado y cuyas causas aún se desconocen.
El descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid ha provocado al menos 40 muertos. El convoy colisionó de manera directa con un tren Alvia que circulaba en el trayecto Madrid-Huelva.
Decenas de familias están desesperadas por conocer el paradero de las 33 personas que aún permanecen desaparecidas. Mientras tanto, los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona.
Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el accidente, aunque parece que se descarta el fallo humano. Las principales hipótesis son un posible fallo en el vehículo o en la infraestructura de las vías. De hecho, en las fotografías se aprecia que la vía está cortada, aunque se desconoce si fue antes o después del accidente.
"El esfuerzo del tren al volcar ha podido romper la vía", advierte José María Pérez, presidente del Instituto de Ingeniería, "es importante no hacer especulaciones ahora mismo, no vamos a saber si ese boquete estaba o no ya en la vía".
Las autoridades han anunciado que se mantendrá un seguimiento constante de la situación y se ofrecerá información actualizada a las familias afectadas. Por ahora, las líneas de tren permanecen cortadas y los equipos de rescate continúan sobre el terreno.
