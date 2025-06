Pimpinela recuerda a su madre, la fundadora del dúo: "Nos animó a juntarnos porque le daba miedo que a Lucía le pasara algo"

Si alguien canta "¿Quién es?", automáticamente sabemos que debemos responder "Soy yo". La mítica canción de Pimpinela que convirtió un drama en un himno es uno de los temas más conocidos de nuestro país, pero no es el único éxito del dúo. Hoy, tras cuarenta años de carrera, Pimpinela sigue girando por el mundo.

Lucía y Joaquín Galán comenzaron como dos hermanos unidos por la música que cantaban en reuniones de amigos, hasta que su madre vio el potencial que tenían y se convirtió en precursora del dúo.

La madre de María Graciela y Joaquín no solo fue la fundadora del grupo, sino la que se encargó de mantener siempre a la familia unida. "A ella le daba miedo que me pasara algo siendo artista, se quedaba tranquila si iba con él de gira para que me cuidara", recuerda Lucía.

Como todos los grupos o dúos, en Pimpinela también se llegaron a vivir momentos de tensión, que gracias al cariño y a la fraternidad, tan solo quedaron en anécdotas.

El fallecimiento de su madre no fue fácil para los hermanos, aunque hoy la recuerdan como el gran amor de sus vidas. "Ahora ya no está, pero el recuerdo que deja es maravilloso", advierten.

Hoy, el dúo Pimpinela sigue dramatizando sus canciones y escuchando sus temas a pleno pulmón en estadios. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!