Famosos
Pilar Vidal, sobre las memorias de Isabel Preysler: "Se la ha criticado por la relación con Vargas Llosa y ahora vamos a ver qué pasó"
La socialité ha anunciado la publicación de sus memorias, un proyecto muy personal con el que pretende romper mitos alrededor de su nombre.
Publicidad
El próximo 22 de octubre verán la luz las memorias de Isabel Preysler, tituladas Mi verdadera historia y bajo el sello de la editorial Espasa. Las memorias están escritas en primera persona, en un relato que ha construido la socialité desde su lado más sincero.
Pilar Vidal, amiga de la socialité, ha podido leer las memorias antes de su publicación. "Este es el gran proyecto de Isabel, lleva dos años trabajando en él", señala.
Tras este proyecto tan íntimo, Pilar Vidal ha insistido en que Preysler se ha abierto en canal. En el libro, la socialité aclarará ciertos rumores que siempre le han perseguido. "Va a contar cómo se ha enamorado de cada una de sus parejas, es un striptease", confiesa Pilar Vidal, "hablará hasta de Mario Vargas Llosa".
Más Noticias
- Silencio en el clan Pajares tras la reaparición de Andrés Burguera: "Ni su padre ni su hermana se han puesto en contacto con él"
- Froilán, cerrando la discoteca en Ibiza antes de volver a Abu Dabi: las últimas imágenes del hijo de la infanta Elena
- La denuncia de Marga tras la muerte de su hijo: "Que alguien me diga que un padre puede ir a trabajar al tercer día de perder un hijo"
En octubre, conoceremos todos los secretos de Isabel Preysler, que llega dispuesta a hablar de todo y de desmontar los mitos que se le han relacionado a lo largo de los años. ¡Dale al play!
Publicidad