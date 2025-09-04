Pilar Vidal, sobre las memorias de Isabel Preysler: "Se la ha criticado por la relación con Vargas Llosa y ahora vamos a ver qué pasó"

El próximo 22 de octubre verán la luz las memorias de Isabel Preysler, tituladas Mi verdadera historia y bajo el sello de la editorial Espasa. Las memorias están escritas en primera persona, en un relato que ha construido la socialité desde su lado más sincero.

Pilar Vidal, amiga de la socialité, ha podido leer las memorias antes de su publicación. "Este es el gran proyecto de Isabel, lleva dos años trabajando en él", señala.

Tras este proyecto tan íntimo, Pilar Vidal ha insistido en que Preysler se ha abierto en canal. En el libro, la socialité aclarará ciertos rumores que siempre le han perseguido. "Va a contar cómo se ha enamorado de cada una de sus parejas, es un striptease", confiesa Pilar Vidal, "hablará hasta de Mario Vargas Llosa".

En octubre, conoceremos todos los secretos de Isabel Preysler, que llega dispuesta a hablar de todo y de desmontar los mitos que se le han relacionado a lo largo de los años. ¡Dale al play!