Mabel estuvo a punto de subirse al funicular que se ha estrellado en Lisboa: "Vimos cómo daba vueltas de campana"

Un funicular se estrellaba ayer por la tarde lleno de gente en Lisboa. El vehículo se precipitaba por una pendiente, dejando 16 fallecidos y 23 heridos, dos de ellos españoles.

Por el momento se desconocen las causas del accidente. Mientras las empresas de transporte aseguran que se realizan inspecciones diarias, otros apuntan a un deterioro del cableado o un fallo técnico del sistema de frenado.

Mabel es una turista española que estuvo a punto de subirse al funicular en el momento del accidente. Fue su hija la que, en el último momento, le pidió que esperaran al siguiente: "Estamos vivas de milagro".

Según nos cuenta, escucharon un chirrido y, en apenas unos segundos, el funicular comenzó a dar vueltas de campana. "Lo vimos todo en primera línea", lamenta.

Mabel y su hija jamás olvidarán las imágenes del descarrilamiento, algo que podría haber vivido en primera persona de no ser por el destino.