Mabel estuvo a punto de subirse al funicular que se ha estrellado en Lisboa: "Vimos cómo daba vueltas de campana"
Dieciséis personas han fallecido tras descarrilar un funicular en Lisboa. Mabel, una turista española, estuvo a punto de subirse, una decisión que cambió su destino en cuestión de segundos.
Un funicular se estrellaba ayer por la tarde lleno de gente en Lisboa. El vehículo se precipitaba por una pendiente, dejando 16 fallecidos y 23 heridos, dos de ellos españoles.
Por el momento se desconocen las causas del accidente. Mientras las empresas de transporte aseguran que se realizan inspecciones diarias, otros apuntan a un deterioro del cableado o un fallo técnico del sistema de frenado.
Mabel es una turista española que estuvo a punto de subirse al funicular en el momento del accidente. Fue su hija la que, en el último momento, le pidió que esperaran al siguiente: "Estamos vivas de milagro".
Según nos cuenta, escucharon un chirrido y, en apenas unos segundos, el funicular comenzó a dar vueltas de campana. "Lo vimos todo en primera línea", lamenta.
Mabel y su hija jamás olvidarán las imágenes del descarrilamiento, algo que podría haber vivido en primera persona de no ser por el destino.
