La reaparición de Andrés Burguera, el hijo de Pajares, tras años de silencio: "Me arrepiento de haber ido a tantos platós"

Andrés Burguera, hijo del mítico actor Andrés Pajares reaparece tras años alejado del foco mediático. Este se sienta en Y ahora Sonsoles para hablar sin tapujos sobre las numerosas críticas que ha recibido en los últimos días por su aspecto físico.

Con serenidad y sentido del humor, Burguera dejó claro que no le afectan los comentarios sobre su imagen. "Estoy estupendo. Habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no", afirmó. Además, explicó que mantiene una rutina saludable y que afronta esta etapa con tranquilidad, asegurando que su vida personal y la relación con su padre atraviesan un buen momento.

Según nos cuenta, está muy tranquilo, pese a haberse apartado de los focos voluntariamente. A sus 58 años, se ha acogido al plan de prejubilación de Iberia, la empresa donde trabajaba como auxiliar de vuelo hasta hace muy poco tiempo.

"Me veo más normal que unas lentejas, por fin no me tiño las canas", afirma Burguera, que dice estar en su mejor momento. Además, ha querido hablar de su padre, Pajares, como un cómico que siempre le sacó una sonrisa: "Tiene un don".

Sin embargo, hay cosas que Burguera no recuerda con tanto cariño, como la exposición que tuvieron sus conflictos familiares. "Me arrepiento de haber ido a tantos platós de televisión", señala, "hubo un momento en el que creo que se nos fue de las manos".

Hoy, Andrés Burguera hace balance de una vida de luces y sombras tras años de silencio. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!