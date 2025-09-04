Audiencias
Juego de pelotas, mejor estreno de televisión en España en más de 2 años con un 18,6% de cuota
El concurso fue líder en la noche de este miércoles con más de 3 millones de espectadores únicos y una media de 1,4 millones.
Publicidad
Juego de pelotas se ha estrenado en Antena 3 arrollando en la noche del miércoles. Este nuevo formato, que ya triunfa en Europa, Estados Unidos y países de América. también ha comenzado siendo un éxito en España al convertirse en el mejor estreno absoluto de la televisión en más de dos años.
Presentado por Juanra Bonet, el concurso firmó un extraordinario 18,6% de cuota. Fue líder absoluto y lo más visto de la noche con más de 3 millones de espectadores únicos y una media de 1,4 millones de espectadores. Arrolló con una ventaja de +9,3 y +10,3 puntos sobre sus principales perseguidores, así como en Target Comercial y entre todos los públicos, destacando en niños (21,7%), jóvenes (16,3%), en 55-64 años (17,5%) y en más de 65 años (22,5%). Sin duda, conquistó esta combinación explosiva de humor, conocimientos y espectaculares 'pelotazos'. Cómicos y cantantes fueron los protagonistas del primer programa.
Más Noticias
- Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas
- El regalo envenenado de Juanra Bonet a Susi Caramelo: los cómicos se juegan su victoria sobre los cantantes
- Blas Cantó pierde los nervios antes de ser eliminado: “¡Las pelotas en juego las tengo yo!”
- Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”
- El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”
Juego de pelotas enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que si fallas, caes al agua. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en una 'batalla de pelotas'. Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo... y un presentador con muchas ganas de hacerles preguntas.
Publicidad