La denuncia de Marga tras la muerte de su hijo: "Que alguien me diga que un padre puede ir a trabajar al tercer día de perder un hijo"

La denuncia de Pablo, que a través de una carta viral denunciaba los pocos días de permiso establecidos por ley por la muerte de un familiar, ha levantado multitud de testimonios que denuncian la causa.

Marga perdió a su hijo de 17 años por un tumor cerebral diagnosticado apenas un año antes de morir. Desde el principio supo que le quedaba poco tiempo y se cogió la baja para estar las 24 horas con él, mientras su marido hacía lo propio dejando su trabajo.

"Al principio, cuando dejaron de darle tratamiento porque no tenía cura, me insistieron que volviera a trabajar", recuerda, "tuve que ponerles en su sitio porque lo que tenía mi hijo era una sentencia a muerte".

Tras la muerte de su hijo, un acontecimiento por el que corresponden legalmente dos días de permiso o cuatro en caso de que se produzca en otra provincia, Marga se vio incapaz de volver al trabajo.

"Que alguien me diga que un padre puede ir a trabajar al tercer día de perder a un hijo", sentencia.

Ha pasado aproximadamente un año, pero Marga se mantiene firme: no se ha recuperado de un golpe tan duro como la muerte de un hijo y no volverá a trabajar. ¿Crees que debería existir por ley más tiempo de permiso por el fallecimiento de un familiar?