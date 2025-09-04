Antena 3 LogoAntena3
Nieves Álvarez, tras el fallecimiento de Giorgio Armani a los 91 años: "Todo el mundo en la moda sabíamos que no estaba bien"

El diseñador italiano ha fallecido a los 91 años, como confirmaba la casa que él mismo fundó. Este llevaba meses padeciendo una enfermedad que le obligó a ser hospitalizado recientemente.

Nieves Álvarez

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La muerte de Giorgio Armani deja roto al mundo de la moda, despidiendo al rey de la industria mundial. El diseñador italiano fallece hoy a sus 91 años.

Aunque no han trascendido las causas exactas de la muerte, su ausencia en Milán este verano ya hacía saltar las alarmas por su estado de salud. Armani padecía una enfermedad durante los últimos años que le obligó a estar hospitalizado.

La modelo y presentadora Nieves Álvarez, que trabajó con él y le conocía, ha lamentado profundamente la pérdida. "Aprendí mucho de él, en el tiempo en el que parecía que solo existían las 'top models', él daba oportunidad a modelos que igual no destacaban", recuerda.

Según nos cuenta, en la intimidad era una persona muy humana y cercana. "Era humilde, culto y muy inteligente", señala Nieves Álvarez, "hay que recordarle como el rey que era".

Pese a que se desconoce la enfermedad que padecía el diseñador, Nieves confirma que los últimos años fueron críticos para él: "Todo el mundo en el mundo de la moda sabía que no estaba bien".

Hoy, Armani se marcha dejando un legado imborrable en la historia de la moda, haciendo historia en una industria que siempre le recordará.

Nieves Álvarez

