Froilán, cerrando la discoteca en Ibiza antes de volver a Abu Dabi: las últimas imágenes del hijo de la infanta Elena

Froilán ha disfrutado de un verano en nuestro país antes de volver a sus labores en Abu Dabi. En Y ahora Sonsoles te mostramos cómo fue su noche en una famosa discoteca de Ibiza donde se quedó hasta que encendieron las luces.

Sara Sanz Navarro
Actualizado:
Publicado:

Froilán ha disfrutado del verano en nuestro país por todo lo alto. Antes de retomar sus tareas en Abu Dabi, el hijo de la infanta Elena ha querido ponerle un buen cierre a agosto celebrándolo en Ibiza.

En Y ahora Sonsoles te mostramos las imágenes en exclusiva de Froilán disfrutando de la noche en la isla. Este acudió a una famosa discoteca en la que aguantó bailando hasta que encendieron las luces.

Froilán exprime sus vacaciones en nuestro país con una hoja de ruta que incluye discotecas, playas, reservados VIP y festivales de música electrónica. A la espera de su vuelta a Abu Dabi, el hijo de la infanta Elena lo da todo hasta el último minuto. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

