El verano, ¿sinónimo de ruptura?: "Llevaba 35 años de matrimonio y el verano dinamitó mi relación"

El 55% de las rupturas se producen en verano. La convivencia y el calor no son buenos compañeros para las parejas, que suelen tirar la toalla durante julio, agosto o septiembre.

Esto es precisamente lo que le ocurrió a Sonia. Sin embargo, su caso es aún más dramático, ya que llevaba 35 años de matrimonio y dos hijos en común.

Ambos trabajaban juntos en una cafetería y el ambiente asfixiante del verano les llevó a tomar la decisión de separarse, algo que no fue nada fácil. "Mi ex no era capaz de aceptar la ruptura y me hacía la vida imposible", nos cuenta, "empezó el infierno".

Sus hijos no aceptaron el divorcio y ahora Sonia apenas puede verles, además de . Sin embargo, tiene claro que, tras años aguantando, debe ponerse por delante de un matrimonio que no la hacía feliz.