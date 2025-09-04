Antena 3 LogoAntena3
Desamor

El verano, ¿sinónimo de ruptura?: "Llevaba 35 años de matrimonio y el verano dinamitó mi relación"

Muchas relaciones se rompen en septiembre. Es precisamente eso lo que le ocurrió Sonia, que tras más de tres décadas de matrimonio e hijos en común.

El verano dinamitó mi relación

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 55% de las rupturas se producen en verano. La convivencia y el calor no son buenos compañeros para las parejas, que suelen tirar la toalla durante julio, agosto o septiembre.

Esto es precisamente lo que le ocurrió a Sonia. Sin embargo, su caso es aún más dramático, ya que llevaba 35 años de matrimonio y dos hijos en común.

Ambos trabajaban juntos en una cafetería y el ambiente asfixiante del verano les llevó a tomar la decisión de separarse, algo que no fue nada fácil. "Mi ex no era capaz de aceptar la ruptura y me hacía la vida imposible", nos cuenta, "empezó el infierno".

Sus hijos no aceptaron el divorcio y ahora Sonia apenas puede verles, además de . Sin embargo, tiene claro que, tras años aguantando, debe ponerse por delante de un matrimonio que no la hacía feliz.

