Pilar Vidal, a escasas horas del acto de conciliación de Revilla con el rey emérito: "Tampoco irá la abogada de Juan Carlos I"

Continúa la guerra entre Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, y el rey emérito Juan Carlos I. Después de que el monarca demandara a Revilla por presuntamente calumniarle en diferentes medios de comunicación, ambos se podrían ver las caras en un acto de conciliación.

La cita se celebrará este viernes en Santander, donde tendrán la oportunidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, parece que Juan Carlos I no tiene intención de acudir.

"Me dicen que él no sabe ni cuándo es", asegura, "no irá nadie de su entorno, ni siquiera la abogada, solo un procurador de Santander que han contratado".

Según nos cuenta, el rey tan solo quiere que Revilla, que sí acudirá al acto de conciliación, se retracte. ¿Se encontrará solo el expolítico mañana en Santander?