¡No te lo pierdas!
Pilar Vidal confiesa con que rostros de Antena 3 tendría una aventura: "Roberto Leal es una fantasía sexual"
Nuestra colaboradora no tiene pelos en la lengua y no solo ha confesado quién le atrae del plató de Y ahora Sonsoles, sino además con qué personajes míticos de la cadena podría llegar a tener algo.
Si algo define a Pilar Vidal es la sinceridad. Tanto es así que, cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado con qué personas de plató y de la cadena tendría una aventura, no ha tardado en contestar.
Primero ha señalado un par de caras en el plató de Y ahora Sonsoles, pero cuando más decidida ha estado es cuando le ha tocado apuntar hacia rostros de Antena 3: "Roberto Leal es una fantasía sexual".
Además del presentador de Pasapalabra, Pilar Vidal ha advertido que el favorito de su madre siempre fue Roberto Brasero. "A mi madre le gustaría que Brasero fuera mi pareja", señala, "pero ya le he dicho que está casado y tiene hijos".
Ante las confesiones de Pilar Vidal, María José Suárez también se ha lanzado a decir su ranking de Antena 3. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
