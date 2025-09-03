Antena 3 LogoAntena3
¡Reto superado!

Eva González adivina su foto épica vestida de flamenca en el FesTVal de Vitoria

La presentadora recordó una de sus fotos más especiales vestida de flamenca, una de sus grandes pasiones, durante la presentación del talent show musical en la cita televisiva de Vitoria.

Eva González

Paula Santiago | Cristian García
Eva González volvió a convertirse en protagonista en el arranque del FesTValde Vitoria 2025. La presentadora, imagen inseparable de La Voz, no solo fue la encargada de conducir la puesta de largo de la nueva temporada del formato estrella de Antena 3, sino que también compartió con nosotros una de sus anécdotas más personales: su amor por vestirse de flamenca.

En su perfil de Instagram hemos encontrado muchas fotos que nos encantan de la presentadora, pero hemos seleccionado una que ha tenido que adivinar: "Subo un montón", comentaba entre risas.

Vestida de flamenca y con un mantón blanco, Eva ha adivinado una de las fotos más especiales de sus redes sociales de este 2025:“Es una de mis pasiones, vestirme de flamenca”, confesó al recordar la fotografía. En la instantánea, la sevillana luce un traje de flamenca con elegancia y orgullo, una imagen que se ha convertido en una de las favoritas de sus seguidores y que refleja esa conexión tan íntima con sus raíces andaluzas.

¡Así ha superado Eva González el reto en la presentación de La Voz en el FesTVal de Vitoria! Muy pronto, nueva temporada en Antena 3.

La versión más especial de Lola Eme con ‘Días de verano’ en la Gran Final de La Voz
