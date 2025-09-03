Antena 3 LogoAntena3
Descubrió que humillaban a su hijo con Síndrome de Down con un micrófono oculto: "Cuando lo escuchamos, fue espeluznante"

Dos profesoras han sido condenadas por delitos contra la integridad moral de sus alumnos con Síndrome de Down, a los que humillaban desde hacía varios meses. Todo lo ha descubierto Irma, una madre que puso un micrófono en un osito de peluche.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Dos profesoras de una importante fundación de Pozuelo para personas con discapacidad intelectual han sido condenadas por un delito contra la integridad moral de sus alumnos. Todo ocurrió tras salir a la luz unos audios donde humillaban y vejaban a niños con Síndrome de Down.

"Es una pena que no le pueda cruzar la cara" o "qué ganas tengo de darle una hostia" son solo algunas de las palabras que pronuncia una de las profesoras en los audios.

Los padres nunca se imaginaron lo que pasaba dentro del centro, aunque las sospechas comenzaron cuando los alumnos comenzaron a no querer ir a clase. Fue entonces cuando Irma, dispuesta a salir de dudas, colocó un micrófono en un osito de peluche que captó las humillaciones.

"Cuando escuchamos los audios, se nos puso la piel de gallina, fue espeluznante", advierte Irma. Fueron 15 días de grabación llenos de insultos y amenazas por parte de las profesoras que hoy por fin salen a la luz.

El juez ha decretado 7 años de prisión para las profesoras, así como una indemnización de 5.000 euros a cada una de las familias. ¿Conseguirán los padres hacer justicia?

Descubrió que humillaban a su hijo

