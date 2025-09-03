Antena 3 LogoAntena3
Nuria Roca nos cuenta cómo ha sido su verano junto a Juan del Val: "He venido descansada"

La presentadora vuelve a la carga con una nueva temporada de La Roca y nos cuenta todas las novedades. Además, confiesa cómo ha ido su verano junto a Juan del Val y sus hijos.

Nuria Roca

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Se acaba el verano para Nuria Roca, que vuelve a amenizarnos los fines de semana con su programa La Roca. Esta vez, vuelve con más ganas que nunca y cargada de energía.

La presentadora ha podido desconectar en sus vacaciones, donde la hemos podido ver junto a su marido y sus hijos en Valencia, Menorca o Cádiz. "He recargado pilas", asegura.

Su mayor compañero, no solo durante las vacaciones, sino también durante el año, es Juan del Val (a quien ha confesado que prefiere... ¡con barba!). Ambos han compartido 26 años juntos y aún siguen formando un gran equipo.

La carrera y la vida personal de Nuria Roca atraviesan el momento más dulce de su vida. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

