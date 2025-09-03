La terrible experiencia de otros españoles en el hotel de Lombok donde mataron a Mati: "Eran fríos y distantes"

Tras casi dos meses sin noticias de Mati, la mochilera de 72 años que desapareció en Indonesia, su cuerpo aparecía sin vida este fin de semana cerca del hotel en el que se hospedaba.

Los presuntos autores del crimen son un trabajador y un extrabajador del hotel, aunque también existen sospechas alrededor de Mala, la encargada. Estos confesaron haber matado a Mati golpeándola y asfixiándola después de robarle 156 euros y sus pertenencias.

Muchos españoles que han viajado a la isla de Lombok han denunciado la falta de seguridad y la vigilancia que sienten por parte de los trabajadores de los hoteles, especialmente en el que se quedaba Mati.

Olga, una española que se hospedó en el mismo hotel que Mati, asegura que desde el primer momento sintió algo extraño. "Eran bastante fríos y distantes", nos cuenta, "tuvimos algún problema y no se hicieron responsables de nada".

La joven asegura que en el hotel había chinches que le picaron por todo el cuerpo y que el personal no les dio ninguna solución: "Me acuerdo perfectamente de ese hotel por esto".

Hoy, el entorno de Mati lucha por hacer justicia y dar visibilidad a lo que ocurre en la isla. ¡Dale al play para escuchar el testimonio de Olga!