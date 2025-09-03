Más días de permiso por casarse que por enviudar: "A nivel social hay permisos para todo, pero para la muerte no"

La muerte de un familiar directo no parece tener la misma importancia para las empresas que una luna de miel. Mientras que si te casas tienes derecho a 15 días libres, si fallece tu marido, tus padres o tus hijos, tan solo tienes entre 2 y 4, en caso de que ocurra en otra provincia.

Esto es algo que denunció Pablo en una carta que se ha hecho viral. Tras la repentina muerte de su madre, el duelo se transformó en indignación al descubrir que en España las pérdidas no son compatibles con el trabajo.

"Viendo la repercusión que ha tenido la carta, me he dado cuenta de que no es algo que pensara yo solo", señala Pablo.

En su caso, Pablo estaba de vacaciones cuando su madre falleció, por lo que pudo tener más días para procesar el duelo. "Cuando me toca reincorporarme a la semana, me di cuenta de que no sabía si iba a estar a la altura de lo que me iba a exigir la empresa", nos cuenta.

¿Apoyan más las empresas la alegría que la pérdida? ¡No te pierdas su testimonio en el vídeo de arriba!