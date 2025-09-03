Antena 3 LogoAntena3
Mario sorprende a sus abuelos en directo dando vida a sus fotos con Inteligencia Artificial

Los abuelos de Mario pensaban que venían de público al programa, pero la realidad es que su nieto les tiene preparada una sorpresa: ha construido una máquina del tiempo con IA.

Inteligencia Artificial

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Mario tiene una relación muy especial con sus abuelos, Mari Carmen y Jesús. Con su abuela habla todos los días y ha estado muy unido a ella desde que nació.

Hoy, Mario ha querido sorprender a sus abuelos para agradecerles todo lo que han hecho por él. Por eso, ha construido una máquina del tiempo con Inteligencia Artificial, reviviendo sus recuerdos más importante a través de fotografías.

Mari Carmen y Jesús, que pensaban que venían al programa de público, no han podido contener la emoción. "Mario, qué sorpresa más bonita me estás dando", ha advertido Mari Carmen.

Aunque Mari Carmen siempre ha dicho que no quiere morir sin darle una sorpresa a su nieto, hoy la sorpresa se la ha llevado ella. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

