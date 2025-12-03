"Podemos hacer el remake": Santiago Segura revela cuál es su comedia favorita

Santiago Segura y Ernesto Sevilla han llegado juntos a El Hormiguero para protagonizar una de esas charlas llenas de humor, chispa y desparpajo. Los invitados han desatado las risas del público con su visión única de la vida y del trabajo.

Pablo Motos, sabiendo el increíble espíritu cinéfilo de ambos, les ha preguntado por su comedia favorita. Ernesto ha dicho que terminó en el suelo con Ace Ventura 2 y Santiago ha dicho que no suele reírse mucho, pero que no pudo aguantar con Dos tontos muy tontos: "Podemos hacer el remake", le ha dicho al presentador.

Además, los invitados también han sacado a relucir su lado más tierno comentando también cuál ha sido el drama que más les ha emocionado. ¡Imperdible!