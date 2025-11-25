Antena 3 LogoAntena3
"¿¡Ya está!?": Rocío Madrid, Pepón Nieto y Manu Sánchez se ponen a prueba antes de participar en El 1%

Los divertidos actores han demostrado tener una gran lógica y han estado a punto de conseguir un pleno en el ensayo previo al programa.

El 1% es un programa donde participan 100 concursantes cada día, pero en el que también hay tres famosos que se ponen a prueba pese a no optar a llevarse dinero. Esta vez, los asiento VIP estarán reservados para Rocío Madrid, Pepón Nieto y Manu Sánchez.

Antes de ocupar sus sitios, los actores han puesto a prueba su lógica con una ronda exprés de lo que se encontrarán el plató y todos ellos han sorprendido con el increíble desempeño. Tanto es así, que, gracias a la sinergia que han mostrado, han estado a punto de conseguir un pleno.

De hecho, han ido tan sobrados, que incluso les ha sabido a poco. "¿¡Ya está!?", comentaban después de superar con creces el test que le sirve como preparación para el programa. ¡No te lo pierdas!

