"¿¡Ya está!?": Rocío Madrid, Pepón Nieto y Manu Sánchez se ponen a prueba antes de participar en El 1%

El 1% es un programa donde participan 100 concursantes cada día, pero en el que también hay tres famosos que se ponen a prueba pese a no optar a llevarse dinero. Esta vez, los asiento VIP estarán reservados para Rocío Madrid, Pepón Nieto y Manu Sánchez.

Antes de ocupar sus sitios, los actores han puesto a prueba su lógica con una ronda exprés de lo que se encontrarán el plató y todos ellos han sorprendido con el increíble desempeño. Tanto es así, que, gracias a la sinergia que han mostrado, han estado a punto de conseguir un pleno.

De hecho, han ido tan sobrados, que incluso les ha sabido a poco. "¿¡Ya está!?", comentaban después de superar con creces el test que le sirve como preparación para el programa. ¡No te lo pierdas!