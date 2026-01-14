Exclusiva
Pilar Cox, la presentadora que "se sintió agredida" por Julio Iglesias: "Me fui a mi camerino a llorar"
Julio Iglesias está en el punto de mira tras la denuncia de dos extrabajadoras que le acusan de agresión sexual. Una noticia que ha llegado al público internacional y que a la presentadora chilena Pilar Cox le hace echar la vista atrás a un episodio que la marcó por completo.
Una investigación periodística desarrollada durante tres años por elDiario.es junto a Univision Noticias sitúa al cantante Julio Iglesias en el centro de graves acusaciones. En el marco de ese trabajo, dos mujeres que trabajaron anteriormente como empleadas domésticas lo señalan por una presunta agresión sexual.
El reportaje incluye además los relatos de otras 13 extrabajadoras, quienes describen un clima laboral marcado por la presión y la jerarquía dentro del domicilio del artista. Según sus testimonios, eran habituales las situaciones incómodas, que comenzaban ya en el proceso de selección, donde, afirman, se les pedía someterse a exámenes ginecológicos como condición para ser contratadas.
Mientras gran parte de su entorno se ha mostrado muy sorprendida ante la noticia y no creen a Julio Iglesias capaz de algo así, hay quien sí se pone del lado de las presuntas víctimas. Uno de ellos: su exfotógrafo o la presentadora chilena Pilar Cox, que relata un incómodo episodio que vivió con el cantante en directo.
Pilar Cox tenía 24 años cuando coincidió en un plató de televisión con Julio Iglesias, que la besó en pleno directo, aunque ella no quería. "Me fui a llorar como una niña", recuerda, "me sentí ultrajada, casi infiel porque yo estaba casada".
Las denuncias ya están en manos de la justicia y Julio Iglesias ya habría puesto a trabajar a sus abogados. Una batalla judicial que podría llevar a Julio Iglesias ante un juez.
