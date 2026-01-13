Antena3
Las demandantes de Julio Iglesias "fueron enviadas a hacerse pruebas ginecológicas" para poder trabajar en su casa

El cantante ha sido acusado de agresión sexual por parte de dos de sus antiguas empleadas del hogar. En Y ahora Sonsoles hablamos con Ana Requena, una de las periodistas que ha participado en la investigación.

ElDiario.es y Univision Noticias sacan a la luz unas entrevistas a 15 antiguas empleadas del hogar de Julio Iglesias que le ponen contra las cuerdas. Dos de ellas le acusan de agredirlas sexualmente, además de vejarlas en varias ocasiones.

Las entrevistadas trabajaron con Julio Iglesias entre 1990 y 2023. Estas confiesan que el ambiente en casa de Julio era muy tenso y jerárquico y que algunas se sintieron incómodas desde el proceso de selección, en el que el artista pedía fotos de cuerpo entero para unirse al equipo de servicio.

Los testimonios más alarmantes son los de dos empleadas que aseguran que sufrieron tocamientos por parte del cantante y que este llegó a agredirlas sexualmente, usándolas "como esclavas". Describen penetraciones forzadas, bofetadas e insultos degradantes durante esos encuentros.

Una de las pruebas más llamativas que incluye la investigación son los requisitos que habría pedido el cantante para contratar a sus trabajadoras. Además de las fotos, Ana Requena, periodista de elDiario.es que firma la investigación, asegura que hay documentos que prueban que fueron enviadas a hacerse pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual. "Eso ocurría una vez entraban a trabajar a la casa", señala Requena.

Igualdad ha exigido que se investiguen las acusaciones, mientras todos los ojos están puestos en Julio Iglesias. ¿Se pronunciará próximamente el cantante sobre el escándalo?

