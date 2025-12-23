La presión puede con Rosa y se queda en blanco con lo último de Rosalía: “Se me ha ido”

Una de las debilidades de Manu y de Rosa en Pasapalabra es encontrarse una canción reciente en La Pista. De este mismo 2025 es la que les ha tocado en este programa, aunque Roberto Leal ha lanzado un órdago lleno de humor: “Si no la habéis escuchado, me levanto ahora mismo… y me vuelvo a sentar porque no quiero que me quiten el sitio”. El presentador tenía razón: es uno de los grandes éxitos del año.

A Rosa le quedaba clara la artista con el primer fragmento: Rosalía. Sin embargo, ha sentido la presión de tener que acertar a la primera… ¡y se ha quedado en blanco! “Se he ha ido”, ha acabado reconociendo pese a sus esfuerzos de concentración. Por su parte, Manu lo ha intentado con ‘La perla’. Después, ha desatado las risas porque ya no se sabía más: “Era mi única opción”.

Por lo tanto, Rosa era la única que, de momento, podía ganar. “Me he escuchado el disco entero, me ha gustado, se me están viniendo todos los títulos de las canciones”, ha asegurado. Sin embargo, ha seguido bloqueada. Para destensar, Roberto ha aportado un dato inédito sobre Rosalía: “Compuso el disco en uno de vuestros Roscos”. Tras esta broma, ¿quién de los concursantes ha logrado la victoria? ¡Descúbrelo en el vídeo!